Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulunun (MYO) düzenlediği ’Çağdaş Sanat Yorumu’ adlı söyleşi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun’un katılımıyla gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulunun (MYO) düzenlediği ’Çağdaş Sanat Yorumu’ adlı söyleşi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun’un katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç’ın açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun’un sunumuyla devam etti. Etkinlikte; Pamukkale Üniversitesi’nde icra edilen sanat eserlerini, dünyadan farklı sanatçıların eserleriyle anlatan Orhun; sanatın evrenselliğine dikkat çekerken, sanatın milli kültürümüzden beslenmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Doç. Dr. Orhun, kültür ve medeniyet havzamızın izlerini taşıyan her sanat eserinin geleceğe sağlam bir şekilde aktarılacağını ifade etti.

Program; Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç’ın Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun’a hediye takdiminin ardından sona erdi.