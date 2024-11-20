Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde 9 yıldır Proje Sorumlusu olarak görev yapan Hediye Cerit, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) “Genç Profesyoneller Programı”na kabul edildi. Cerit, bu programa kabul edilen ilk Aydınlı temsilci olarak, bir yıl boyunca İtalya’nın Parma kentindeki EFSA merkezinde görev yaparak Türkiye’yi Aydın’ı uluslararası bir platformda temsil edecek.

Bu başarının birlik ve bölge adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, "Hediye Cerit’in EFSA gibi önemli bir kuruluşun programına kabul edilmesi, birlik olarak hepimizi gururlandırdı. Birlik olarak, personellerimizin uluslararası çalışmalara katılmalarını hem ilimiz hem de ülkemiz adına çok önemsiyoruz. Uluslararası çalışmaları yakından takip etmenin ve bu tür platformlarda yer almanın sektörümüz için önemli kazanımlar sağladığına inanıyoruz. 9 Yıldır bünyemizde çalışan Hediye Cerit, EFSA’da edineceği bilgi ve deneyim ile hem kendi kariyerine hem de birliğimizin çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak. Bu başarıyı, tarım ve hayvancılık alanındaki uluslararası gelişmeleri personelimizin deneyim ve gözlemleri ile yakından takip edeceğimiz için ayrıca önemsiyoruz” diyerek Hediye Cerit’i tebrik ederek EFSA’daki görevinde başarı diledi.

Program kapsamında Hediye Cerit’in, EFSA’da Proje Yönetim Ofisi biriminde, alanında uzman ekiplerin liderliğinde çalışacağı belirtildi. Programın, Avrupa Birliği’nin gıda ve tarım politikalarını yakından tanıma, gıda güvenliği alanında değerli çalışmalar yapma ve uluslararası bir ekiple çalışma fırsatı sunduğu belirtildi. Bu durumun Aydın için de Avrupa Birliği gıda ve tarım vizyonunu ve uluslararası projeleri ve fonları takip etmek için önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

EFSA’nın görev ve önemi

2002 yılında kurulan ve merkezi Parma’da bulunan EFSA, Avrupa’da gıda ve yem güvenliğini sağlama, hayvan sağlığını ve refahını koruma, bitki sağlığını geliştirme gibi konularda kritik bir rol oynuyor. Bu program, genç profesyonellerin bu alanlarda bilgi ve deneyimlerini arttırmalarına olanak tanıyor.

“Bu programa kabul edilmem benim için büyük fırsat”

EFSA Genç Profesyoneller Programı’na kabul edilmenin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Hediye Cerit, "EFSA’nın kamu sağlığını koruma ve sürdürülebilir gıda sistemlerini destekleme misyonuna katkıda bulunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu program bana yalnızca mesleki bilgi ve deneyim kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa’daki gıda politikalarını ve bu politikaların Türkiye ile bağlantılarını daha iyi anlamamı sağlayacak. Bu programın ülkem ve ilimiz için yaptığımız çalışmalarda daha geniş temsiliyet sağlamamız için önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Birliğimizin bu programa seçildiğim sebebiyle takdiri ve desteği için başta Birlik Başkanımız Mehmet Sedat Güngör olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.