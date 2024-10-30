Son yıllarda başta tarım ve hayvancılık olmak üzere dünyadaki tüm sektörleri olumsuz etkileyen küresel iklim krizinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından hazırlanan proje Avrupa Birliği tarafından yüzde yüz hibe ile desteklenmeye değer bulundu. 36 ülkeden başvuran 119 proje arasından seçilen ADSYB’nin projesi 146 bin Euro hibe destek kazandı.

Aydın Birliği olarak böyle bir proje ile Avrupa’da yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten ADSYB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör, hazırladıkları proje Avrupa Birliği’nin dikkatini çekmeyi başardıklarını belirtti. Güngör, bu proje ile gelecekteki süt çiftliklerinin küresel iklim krizine karşı yol haritasının da belirleneceğini kaydederek proje sorumlusu Hediye Cerit ve Birlik personeline teşekkür etti.

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde yürütülen Climaax Projesi tarafından desteklenen ve ADSYB tarafından hazırlanan “Süt Çiftliklerinde İklim Direncinin Arttırılması” projesinin 36 ülkeden yapılan, 119 teklif arasından seçildiğini belirten Başkan Güngör, “Avrupa genelinde 32 proje hibe almaya hak kazandı. Türkiye’den seçilen 4 projeden biri ise bizim projemiz oldu. Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin, günümüzde toplumların karşılaştığı en kritik sorunlardan biri haline geldiğini belirten Başkan Güngör açıklamasında “Aşırı hava olaylarının artışı ve diğer iklimle ilgili tehlikeler, hem ülke ekonomileri hem de ekosistemler üzerinde ciddi riskler oluşturmaktadır. İlimizde de bitkisel ve hayvansal üretimde kuraklık ve ısı stresi kaynaklı kayıplar ve sorunlar artış göstermektedir. Projemiz, bu riskleri değerlendirmeyi ve etkili stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. ‘Süt Çiftliklerinde İklim Dirençliliğinin Arttırılması’ projesinin temel amacı, Aydın İlinde süt hayvancılığında iklim direncini artırmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmektir. İlimizde 22 ay boyunca devam edecek proje çerçevesinde, iklim değişikliği çoklu risk değerlendirmeleri ve iklim uyum stratejileri geliştirilerek, tarımsal kaynakların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ve uyumu artırılacaktır” dedi.