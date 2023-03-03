Adana’da 10 yaşındaki depremzede Zeynep’in bisikletinin çalındığının haber yapılması üzerine Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kız çocuğuna bisiklet alarak tribün lideri Caner Halo aracılığıyla hediye etti.

Adana’da 10 yaşındaki depremzede Zeynep’in bisikletinin çalındığının haber yapılması üzerine Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kız çocuğuna bisiklet alarak tribün lideri Caner Halo aracılığıyla hediye etti.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde depreme yakalanan ve çok korkan Erman Sönmez’de (40), eşi ve 10 yaşındaki kızları Zeynep’i alarak 7 Şubattan bu yana iş yerinde kalmaya başladı. Az hasarlı raporu verilen binalarından birkaç eşya ve kızının bisikletini çıkaran baba Sönmez, 25 Şubat günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki iş yeri önünde duran bisikletin çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin iş yeri önündeki bisiklete binerek kaçtığını görüldü. Durumu polise bildiren Sönmez, güvenlik kamerası kayıtlarını da teslim etti. Küçük Zeynep hırsızlara seslenerek bisikletini geri getirmelerini istedi. Bu durumun haber yapılması üzerine Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak harekete geçti. Sancak kız çocuğuna bisiklet alıp tribün lideri Caner Halo aracılığıyla kız çocuğuna iletti. Sancak, bisikleti verirken de kız çocuğuyla telefonda görüşüp başka ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Kız çocuğu Sancak’a ve tribün liderine teşekkür etti.