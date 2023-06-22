Haliliye Belediye tarafından kadınlar için hizmete sunulan Hanımlar Konağı, Osmangazi Mahalle sakinlerinin adresi oldu. Buradaki kurslarla hem meslek öğrenen hem de spor yapma imkanı bulan kadınlar, zamanlarını çeşitli hobiler edinerek değerlendiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kadınlara yönelik pozitif çalışmalar sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kadınlara yönelik kurslarla hem meslek öğrenmeleri hem de aile ekonomisine katkı sunmaları hedeflenirken, ilçeye ikincisi kazandırılan Hanımlar Konağı yoğun ilgi görüyor. Osmangazi Mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan Hanımlar Konağı ile bölgedeki kadınlara vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuluyor. Merkezde sunulan dikiş-nakış atölyesi, ahşap boyama atölyesi ve trikotaj kurslarından usta öğreticiler eşliğinde eğitim alan kursiyerler, el emeklerini sergiliyor. Aldıkları eğitimlerle hem meslek öğrenen hem de kullanılmayan ürünlerini burada değerlendiren kadınlar, hoş vakit geçiriyor. Boş zamanlarını bu kurslardan aldıkları eğitimlerle değerlendirdiklerini belirten kursiyerler, yeni hobiler kazandıklarını ifade ederek, duydukları memnuniyeti Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederek dile getirdi. Bu kursların yanı sıra spor hocası eşliğinde sunulan fitness salonunda spor yapan kursiyerlere ise sağlıklı yaşamın ipuçları öğretiliyor. Kendilerine verilen program dahilinde düzenli olarak spor yapan kadınlar, bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da spor yapma şansı yakalıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar için kayıtların devam ettiği ve kayıt oluşturmak isteyen kursiyerlerin Hanımlar Konağına başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.