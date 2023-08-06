Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Adres Okuma Salonu, Mersinlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Mezitli ilçesindeki Kültür Park içerisinde konumlandırılan Adres Okuma Salonu, eşsiz Akdeniz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adres Okuma Salonu içerisinde, 16 bilgisayar, farklı kategorilerdeki 12 bin kitap ile birlikte bir de dijital kütüphane bulunuyor. Yazın serin, kışın sıcak ortamıyla, sınırsız internet ve ücretsiz çay, kahve imkanlarıyla Adres Okuma Salonu, okumak, bilgilenmek ve kendini geliştirmek isteyen her yaştan Mersinlinin gözdesi olmayı sürdürüyor.

“Adres Okuma Salonu, hem dizaynı hem de rahatlığıyla vatandaşları memnun ediyor”

Yetkin personelleriyle birlikte, herkese aile sıcaklığını hissettirecek ortamı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Tesisleri ve Kütüphaneler Şube Müdürü Tülin Güler, “Buraya gelen vatandaşlarımız, sabah 08.00’den akşam 22.00’ye kadar bu hizmetimizden faydalanabilir. Bunun yanı sıra sınırsız internetle birlikte çay, kahve gibi içecekleri de ücretsiz tüketebilirler. Dijital kütüphanemizde şu an bin 234 kitap çeşidimiz bulunuyor. 15 gün süreyle bu kitapları ödünç almak isteyen üyelerimiz, kitaplarını okuyup, kütüphanemize geri getirip bize teslim edebilirler” dedi.

Vatandaşların okuma salonundan maksimum faydayı alabilmesi için kapasitenin buna uygun şekilde yapıldığını dile getiren Güler, “Geri dönüşlerimiz çok güzel ve çok olumlu. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in bu hizmetinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, bu tür okuma salonlarının daha fazla açılmasını talep ediyorlar” diye konuştu.

“Şehrimizdeki sosyal ve kültürel büyük bir açığı kapattık”

Okuma salonunun açıldığı günden şimdiye kadar, her gün üye sayılarını artırdıklarını kaydeden Adres Okuma Salonu sorumlusu Hakkı Uysal, “Şu anda okuma salonumuza kayıtlı üye sayısı 25 bini buldu. Salonumuz açıldığı günden bugüne kadar ise 50 binin üzerinde ziyaret edildi” şeklinde konuştu. Şehrin dört bir yanından okuma salonuna büyük bir ilginin oluştuğunu belirten Uysal, “Vatandaşlarımız burada sunmuş olduğumuz bütün imkanlardan faydalanıyorlar. Şehrimizin sosyal ve kültürel anlamda büyük bir açığını kapatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

“Okuma Salonundan 7’den 70’e herkes faydalanıyor”

İki aydan beri her gün gelerek Adres Okuma Salonunda yaklaşık 5-6 saat vakit geçirdiğini belirten Nuri Erbaş, “Buraya gelip kitap okuyup, dinleniyorum. Dünya klasiklerinden Türk klasiklerine kadar her şey var. Çalışırken kitaplardan birini alıp, ikincisini alamıyorduk. Ama burada kitapları ödünç olarak veriyorlar. Ben hayatımda böyle güzel bir hizmet görmedim” diye konuştu.

KPSS’ye hazırlanmak için Adres Okuma Salonundan faydalanan Umut Serdar Şimdi, “Günümün çoğunu burada geçiriyorum. Baktığınız zaman birçok kütüphaneye göre çok iyi şartları var. İnternetin kendisi ve hızı, gerek ücretsiz çay, kahvesi olsun. İsteyen kişi istediği zaman kitaplara ulaşabiliyor. Genel anlamda çok memnunuz” dedi.