Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı, yurdun dört bir yanından katılan adrenalin tutkunlarını ağırladı.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı, yurdun dört bir yanından katılan adrenalin tutkunlarını ağırladı.

Pamukkale Belediyesi’nin 2023 bütçesi 1,25 milyar lira olarak belirlendi Pamukkale Belediyesi’nin 2023 bütçesi 1,25 milyar lira olarak belirlendi

Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları, Çakmak Mahallesi’ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pistinde gerçekleştirildi. Yarışa yurdun dört bir yanından adrenalin tutkunları akın etti. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dev yarışmada startı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Startın verilmesiyle birlikte off-road pilotları en iyi dereceyi yapmak için büyük bir mücadele sergiledi.

Off-road kupaları sahiplerini buldu

Yarışların ilk gününde 30 off-road pilotu, 15 kilometrelik parkuru 4 kez turladı. Yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Genel klasmanda 120 etap derecesi ile Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinci oldu. 119 etap derecesi ile ikincilik Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel ekibinin oldu. Üçüncülük ise 77 etap derecesi ile İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut’un oldu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri verildi.