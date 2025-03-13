Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Adrasan’da son yıllarda artan tekne turu turizmiyle birlikte atık suların denize karışmaması amacıyla başlattığı projelere bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapısı yetersiz bulunan bölgede günlük 400 ton kapasiteye sahip membran üniteli paket arıtma tesisi ve derin deniz deşarj sistemi inşa ediyor. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 100 milyon TL’yi buluyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi’nde, son yıllarda yaz aylarında yoğun bir tekne turizmi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda gemi atık suları teknelerden alınarak sahilde bulunan depoya oradan da Büyükşehir Belediyesi’nin vidanjörleri aracılığıyla Kumluca Atık Su Arıtma Tesisi’ne taşınıyordu. Tekne turizminin artması ile birlikte atık suların denize karışmaması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgenin sıkıntısı çözmek amacıyla yeni bir proje geliştirdi. ASAT ekipleri bölgeye yeni bir MBR (Membran) tipi Paket Atıksu Arıtma Tesisi inşa ediyor.

ASAT tarafından paket arıtma tesisi kuruluyor

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Adrasan’da kurulacak membran üniteli paket arıtma tesisi günlük 400 ton kapasiteye sahip olacak. ASAT Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, bu tesisin yaz aylarında yoğunlaşan turistik faaliyetler nedeniyle fosseptiklerde biriken atık suların da arıtılmasını sağlayacağını, projenin temel amacının mevcut altyapı eksikliğine rağmen çevresel etkileri minimize etmek olduğunu söyledi.

Derin deniz deşarj sistemi ile geleceğe yatırım

Proje hakkında bilgi veren Murat Otuzaltı, "Toplam uzunluğu 2 bin 400 metre olan bir derin deniz deşarj sistemi de inşa ediliyor. Bu sistemin 800 metresi karada, bin 600 metresi ise denizde olacak şekilde tasarlandı. Adrasan koyunun kapalı yapısı göz önüne alındığında, atık suyun 33 metre derinlikte ve koyun dışına yönlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca bu sistem, bölgenin imar planlarının tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda kurulacak daha büyük bir arıtma tesisine de hizmet edebilecek şekilde dizayn edildi" dedi.

Yatırım bedeli 100 milyon TL’yi buluyor

ASAT Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, bu projeyle birlikte bölgedeki atık su yönetiminin iyileştirilerek turizmde sürdürülebilirliğin sağlanacağını vurgulayarak, "Antalya, Türkiye genelinde en fazla mavi bayrağa sahip bölge konumunda. Ülkedeki toplam 567 mavi bayraktan 233’ü Antalya’da bulunuyor. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış olup, sahadaki montaj işlemleri hızla devam ediyor. ASAT tarafından yürütülen arıtma tesisi ve derin deniz deşarj sisteminin toplam sözleşme bedeli yaklaşık 50 milyon TL olarak belirlendi. Ancak fiyat farkları ve KDV ile birlikte yatırımın toplam maliyetinin 100 milyon TL’ye ulaşacağı öngörülüyor" diye konuştu.