Antalya Düşünce Platformu (ADP), 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası sebebiyle Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundu.

Aden World festival firmasının hazırlamış olduğu oyunların yanı sıra, bando ve Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerinin canlandırıldığı etkinlikte, ADP üyeleri aileleri ve çocukları ile katılarak huzurevi sakinlerine karanfil hediye etti. Platform üyeleri ve huzurevi sakinleri etkinlik alanında bulunan ahşap oyunları beraber oynayarak vakit geçirirken, özellikle çocuklar ve huzurevi sakinlerinin bir araya gelmesi güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, "Toplumuzun hafızası ve temel taşı olan büyüklerimizi ziyaret etmek bizleri mutlu etti. Onlar ile geçirdiğimiz zamanın önemini çocuklarımıza gösterdik. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır’. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. Ayrıca Antalya Düşünce Platformu olarak böyle farkındalıklar ile üyelerimizi buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çekilirken, Aden World firması Genel Müdürü Aycan Şikar da rehabilitasyon merkezinin sosyal alanına iki adet ahşap oyun kompleksi hediye edeceklerini bildirdi.