Sakarya Büyükşehir Belediyesi OSM’de ev sahipliği yaptığı sergide, 1800’lü yıllarda mimarlık sanatına yön veren ünlü düşünür Adolf Behne’nin örnekleriyle yola çıkılarak hazırlanan eserler geleceğin mimarlarına örnek oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, her ay birbirinden değerli kültür programları ile sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Ekim Ayı Takvimi çerçevesinde son olarak, sanatın ve sanatçının şehirdeki merkez noktası olan Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) dikkat çekici bir sergi kapılarını açtı. 1800’lü yıllarda yaşayan ve kitaplarıyla sanat dünyasında büyük yankı uyandıran sanat tarihçisi ve mimarlık yazarı Adolf Behne’nin “Adolf Behne İle Diyalog” kitabından alıntıların yapıldığı sergiye çok sayıda üniversite öğrencisi de katıldı.

Sergi öncesi OSM Konferans Salonu’nda öğrencilerle söyleşi yapan akademisyenler Dr. Merve Ertene, Sümeyye Yaşar ve Hayrun Nisa Kuruçay kitapla ilgili bilgiler verdi, mimarlık sanatıyla ilgili ilgi çekici anlatımlar yaptı. Alanda mimarlık dalında eğitim veren Hayrun Nisa Kuruçay ve Sümeyye Yaşar, Adolf Behne’nin vurguladığı teklilik, toplumsallık, görecelik, mutlak uyum ve alet kavramları ile zenginleştirdikleri eserlerini sergiledi. Mimari bir perspektif bakış açısı oluşturulan organizasyon, mimarlık öğrencilere de mesleki açıdan ışık oldu. Kapılarını tüm Sakarya’ya açan sergide mimarlık sanatıyla ilgili ilham veren çizimler sergileniyor.

8-13 Ekim tarihleri arasında herkesin ücretsiz olarak katılabileceği sergi, Adolf Behne’nin anlatımlarıyla bağdaşan detaylara rastlanabiliyor. Akademisyenler, özellikle bu alanda eğitim gören katılımcılara sergideki eserlerle ilgili organizma kavramı, yapı organikliği, nesnellik arayışı, diyalektik matrisin keşfi konu başlıklarıyla ilgili bilgiler veriyor. Tüm dünyanın çehresini sanatla değiştiren geleceğin mimarları, sergide örnek aldıkları nüanslarla geleceğin yapılarına şekil verecek.