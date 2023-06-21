Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ltaft Qardaşova, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ltaft Qardaşova’yı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, mevkidaşıyla iki üniversite arasında yapılabilecek işbirliği hakkında bir süre sohbet etti.

ZBEÜ’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Rektör Babanlı ise, kardeş ve dost ülkeler olan Azerbaycan ve Türkiye’nin kalkınması bağlamında işbirliğine açık olduklarını belirterek misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer’e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.