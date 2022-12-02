Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artışla 928 milyon 307 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Ünverdi, bu veriler ışığında Gaziantep’ten bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti.

Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artışla 928 milyon 307 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Ünverdi, bu veriler ışığında Gaziantep’ten bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, Ocak-Kasım döneminde ise Gaziantep’ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artışla 9 milyar 622 milyon 523 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Gaziantep’in hem aylık hem de dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını aktaran Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak geliştirdikleri projelerle kent sanayisi ve ihracatının artması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ünverdi, “Tüm zorluklara rağmen Gaziantep’imizin ve ülkemizin kalkınması adına her koşulda üreten sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.