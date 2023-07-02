Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kepez İlçesi Adnan Selekler Caddesi üzerinde asfalt çalışması yapılacak. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak çalışma nedeniyle yol kapatılacağından sürücülerin alternatif güzergahları kullanması istendi.

03 Temmuz Pazartesi saat 08.00 itibariyle başlayacak çalışma çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kepez İlçesi, Adnan Selekler Caddesi üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle Dumlupınar Bulvarı istikametine doğru yol kapatması yapılacak. Yoğun bir çalışma yapılarak 07 Temmuz Cuma akşam saat 20.00’de yolun trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma boyunca sürücülerin yönlendirme tabelalarına uyarak alternatif güzergah kullanması istendi.