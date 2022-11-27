Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Gül Baba Kitap Galası’nda bir araya geldi. Adnan Polat, sarı-kırmızılıların bu sezonki hedefiyle ilgili olarak, "Galatasaray’ın şampiyonluktan başka hedefi olabilir mi? Biz başkana, yönetime ve teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Gül Baba Kitap Galası’nda bir araya geldi. Adnan Polat, sarı-kırmızılıların bu sezonki hedefiyle ilgili olarak, "Galatasaray’ın şampiyonluktan başka hedefi olabilir mi? Biz başkana, yönetime ve teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

Galatasaray eski başkanı, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba türbesi Mirası Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde ’Gül Baba Kitap Galası’ Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Galaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile davetliler katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adnan Polat, "Uzun zamandır Osmanlı arşivlerinde Gül Baba ile ilgili araştırma yapılıyordu. Bu araştırmalar neticesinde Gül Baba’nın kitabını hazırladık. Gül Baba, Galatasaray manevi kurucusu olarak bizim her zaman aklımızda, gönlümüzde. Dursun başkandan da rica ettik katılmasını. Sağ olsun buraya kadar, kendisine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’deki hedefinin sorulması üzerine Polat, "Galatasaray’ın şampiyonluktan başka hedefi olabilir mi? İnşallah olacağız. Biz başkana, yönetime, teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. Şampiyon olacağız inşallah" diye cevap verdi. Adnan Polat ayrıca, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında bir açıklamasının olmadığını da söyledi.

Dursun Özbek: "Gül Baba, Galatasaray’ın başlangıç noktası olarak kabul edilen bir kişiliktir"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ise, kitap galasıyla ilgili olarak, "Gül Baba’nın hatırasını anmak üzere, Adnan başkanın hazırlattığı Gül Baba kitabının lansmanı için geldik. Bildiğiniz gibi Gül Baba, Galatasaray tarihinde Galatasaray’ın başlangıç noktası olarak kabul edilen bir kişiliktir. Dolayısıyla Adnan başkana Gül Baba’nın hatıratını yaşatmak üzere verdiği çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sarı-kırmızı güllerle Gül Baba’yı her nefesimizde, her yerde anıyoruz. Onun için yönetim kurulu arkadaşlarla buradayız" ifadelerini kullandı.