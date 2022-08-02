Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul’da yakalandı. Zanlılar, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunmak, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yapmakla suçlanıyor.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul’da yakalandı. Zanlılar, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunmak, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yapmakla suçlanıyor.