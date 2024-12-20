Eski Başbakanlardan Adnan Menderes’in 17 Eylül 1961’de yargılanmasına ve idam edilmesine tanıklık eden Cizreli asker Halil Yavuz, tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

İmralı Adası’nda idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in son anlarına tanıklık edip, Menderes’i mahkemeye götürüp getiren ve korumalığını yapan 25 askerden biri olan Cizreli Halil Yavuz, 84 yaşında hayatını kaybetti. Cudi Mahallesi’ndeki ikametinde rahatsızlanarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir haftadır hastanede tedavi altında olan Yavuz, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz’un cenazesi, Cizre’de tarihi Ulu Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin katılımıyla asri mezarlığına defnedildi.