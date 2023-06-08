Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzuna artan ilgi nedeniyle bu yıl 10 bin üye başvurusu bekleniyor.

Depremzedeler için sosyal yardım merkezine dönüştürülünce yaklaşık 2 ay boyunca hizmetine ara veren Kepez Belediyesi Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu, kapılarını tekrar açınca yoğun ilgi gördü. Haziran ayında büyük ilgiyle kapılarını açan tesis, en sıcak Temmuz ve Ağustos ayında ise üye sayısının daha da artması bekleniyor. Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzuna üye olmak isteyenlerden havuz kullanabilir ibareli doktor raporu ile kayıt için başvuru şartı isteniyor. 2022 yılında bin 317 yetişkin erkek, bin 852 yetişkin kadın, 3 bin 60 erkek çocuk, 2 bin 748 kız çocuğu olmak üzere toplam 8 bin 977 kişi havuz hizmeti aldı. Yeteneği fark edilen çocukların Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün su topu ve yüzme takımlarına yönlendirildiği havuz, aynı zamanda lisanslı sporculara antrenman imkanı da sağlıyor.