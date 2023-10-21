Depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatılan Aydın Adnan Menderes Stadyumu’na Aydın Valiliği öncülüğünde gelen 10 adet konteyner yerleştirildi.

Aydın Valiliği’nce Adnan Menderes Stadyumu depreme dayanıksız olması nedeniyle geçtiğimiz günlerde kapatıldı. 12 bin seyirci kapasiteli stadyumun altında bulunan kafeterya, soyunma odaları, hakem odaları, tuvaletler de alınan bu kararın ardından hizmet dışı kaldı. Adnan Menderes Stadyumu 1 ve 2 numaralı yan sahalarında düzenlenen 1. Amatör Küme futbol müsabakalarının karardan etkilenmemesi için Aydın Valiliği gerekli önlemi aldı. Temin edilen 10 yeni tuvalet, banyolu, 2 ikili tuvaletli kabin ve bir adet boş konteyner stadyuma yerleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "10 yeni tuvalet, sporseverlerin daha temiz ve hijyenik ortamda spor yapmasına imkan sağlayacak. Banyolu kabinler futbolcuların ve hakemlerin maçlar öncesinde ve sonrasında rahatça hazırlanmalarını sağlayacak. İkili tuvaletli kabinler ayrılmış tuvalet alanları kullanım kolaylığı sunacak. Boş konteyner ihtiyaçlara göre dönüştürülebilecek bir konteyner, stadyumun ihtiyaçlarına esnek bir şekilde yanıt verebilecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vali Yakup Canbolat öncülüğünde gerçekleştirdiği bu çalışma ile sporun sporcunun ve sporseverlerin yanında olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi.