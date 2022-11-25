Sporcu yaralanmalarına en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla imzalanan protokol ile Aydın Adnan Menderes Stadyumu’na 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılacak.

Sporcu yaralanmalarına en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla imzalanan protokol ile Aydın Adnan Menderes Stadyumu’na 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılacak.

Aydın’da Adnan Menderes Stadyumu’na 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı amacıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği başkanlığında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile açılacak olan doktorlu istasyonda artık sporcu yaralanmalarına minimum sürede müdahale edilebilecek. Süreci yakından takip eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un da destekleriyle planlama yapılırken açılacak olan istasyonun bakım onarımları da Aydın Valiliği tarafından yapılacak.

“Sporcularımız için de önemli bir adım oldu”

Sporcu yaralanmalarına kısa sürede müdahale edebilmek adına önemli bir protokol olduğunu ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Özellikle pandemi döneminde artan vaka yoğunluğu ve acil sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla yeni bir istasyon açılması için Bakanlığımıza talebimiz olmuştu ve Sağlık Bakanlığımız tarafından da yeni bir istasyonun açılması uygun bulundu. Alınan Bakanlık oluru ile Efeler 9 Nolu Doktorlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu açmak için çalışmalarımıza başladık. Hatta Sağlık Bakanlığımızca Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuza personel atamaları da yapılarak personellerin gerekli eğitimleri tamamlanıp göreve hazır hale getirildi. İlgili süreçler tamamlandıktan sonra Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun yerinin belirlenmesi sürecinde ise Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de talebi ile Adnan Menderes Stadyumu altındaki alan, istasyon açılmaya uygun bulundu. Bu vesile ile iki kurum arasında protokol imzalanarak sporcu yaralanmalarında ulaşım süresini minimuma indirmek için önemli bir adım atılmış oldu. Özellikle süreci çok yakından takip ederek bizlerden desteklerini esirgemeyen Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni istasyonumuzun Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmzalanan protokolün sporcu sağlığı korumak adına da önemli bir adım olduğunu ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Özellikle müsabakalar esnasında zaman zaman sporcu yaralanmaları yaşanabiliyor. Bu gibi durumlarda müdahale süresini minimuma indirebilmek adına önemli bir adım oldu. İstasyonun Aydın’a ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum. Süreci yakından takip eden Valimiz Hüseyin Aksoy Beyefendiye de desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Stadyumda bulunan alana gerekli tadilatın yapılmasından sonra 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılmasına yönelik düzenlenen protokol imza törenine Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu katıldı.