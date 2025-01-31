Aydın’ın Efeler ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için geçtiğimiz yıl yıkılan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu’nun yerine yapılacak 6 bin kişilik modern stadyum için yapım sözleşmesi imzalanırken, Şubat ayında ilk kazma vurulacak.

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında yapılan sözleşme kapsamında imzalar atılırken, firmaya yer teslimi yapılacak ve inşaat çalışmaları başlayacak. Yeni stadyum, Süper Lig standartlarında inşa edilecek olup futbolun yanı sıra birçok amatör branşa da ev sahipliği yapacak modern bir spor kompleksi olarak hizmet verecek. Aydın spor camiası, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, ilk kazmanın Şubat ayında vurulacağı öğrenildi.

Yeni stadyum, Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerin akreditasyon gereksinimlerini karşılayacak donanımda olacak. Stadyumda tribün altı antrenman salonları, seyir locaları, protokol tribünü, toplantı salonları, fuaye alanı, soyunma odaları, doping odası, ilk yardım odası, engelli WC ve uluslararası standartlarda bir atletizm pisti bulunacak. Öte yandan, yeni stadyumunun önümüzdeki sezona hazır hale gelmesi bekleniyor.