Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, ülke genelinden ziyaretçi akınına uğrarken, müzeyi bir yılda 136 bin 848 kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, ülke genelinden ziyaretçi akınına uğrarken, müzeyi bir yılda 136 bin 848 kişi ziyaret etti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes adına memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne ilgi her geçen artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Ocak 2022 yılında açılan müze, 7’den 70’e tüm vatandaşları ağırlarken, müzeyi bir yılda toplam 136 bin 848 kişi ziyaret etti. Eski Başbakan Menderes’in icraatlarının ve döneminin yanı sıra özel hayatı ve siyasete giriş sürecinin de anlatıldığı müzede ziyaretçileri ise Menderes’in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyaları, fotoğrafları, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, dönemin gazete manşetleri gibi o döneme ait belgeler de yer alıyor. Özel olarak hazırlanan 27 Mayıs Darbesi’nin anlatıldığı oda da ise ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde Aydın Valiliği tarafından yapımı gerçekleştirilen müzede, Başbakan merhum Adnan Menderes’in icraatlarının ve döneminin yanı sıra özel hayatı ve siyasete giriş süreci binlerce ziyaretçiye anlatılmaya devam ediyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un açıkladığı verilere göre, Adnan Menderes Müzesi’ni bir yılda 136 bin 848 kişi ziyaret etti. Müzeye, açıldığı günden bu yana Aydın’dan, Aydın ili dışından ve yurt dışından farklı kültürlerden ziyaretçilerin ilgisi ise artarak devam ediyor.

“Ziyaretçiler Menderes’i tanıyor”

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada müze ile ilgili bilgilere yer verilirken, açıklamada “Adnan Menderes Müzesi aynı zamanda 90 dönüm üzerine konumlandırılmıştır. Bu alan içerisinde müze binası, 2 adet tescilli yel değirmeni, Aydın’ın yöresel ürünlerinin tanıtılıp satışının yapılacağı 8 adet ofis, Adnan Menderes Camii, eski tarihi Roma dönemine ait restorasyonu yapılan köprü yer alıyor. Uygulama restoranı hizmet vermeye devam ediyor. Adnan Menderes’in hayatını ve o dönemi tanımak adına ayrıntılarla işlenen müze, gelecek nesiller için de bilgilendirici olması yönüyle okullardan da ziyaretçi alıyor. Müze ziyaretçilerini dışarıda, Menderes’in makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü, içeride ise İstiklal Madalyası, kişisel eşyaları, fotoğrafları, dönemin gazete manşetleri, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, 1950 yılında kullanılan seçim sandığı ile o döneme ait belgeler ve icraatlarının anlatıldığı maketler karşılıyor” ifadelerine yer verildi.

Haftanın 6 günü ziyarete açık olan müzede özellikle hafta sonları yoğunluk oluşurken, öğrenci grupları da sık sık müzeyi ziyaret ederek Adnan Menderes’i tanıyor.