Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 12. sınıf öğrencileri, Ankara gezisinde AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş’le bir araya geldi.

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 12. sınıf öğrencileri, Ankara gezisinde AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş’le bir araya geldi.

Adnan Menderes MTAL, 12. sınıf öğrencileri için Ankara gezisi düzenledi. Öğretmenler gözetiminde gerçekleşen gezide öğrencilere Ankara’nın tarihi ve kültürel yerleri gösterildi. Lise Müdürü Hilal Solak ve Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinçer’in de katıldığı gezide, rehber eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gezildi ve öğrencilere öğle yemeği ikram edildi. Öğrenciler burada AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş ile bir araya geldi. Müdür Solak, okulla ilgili taleplerini Yalova milletvekillerine iletti. Milletvekilleri danışmanları ise, büro yönetimine ve iş hayatına dair öğrencilere deneyimlerini anlattı.

TBMM’nin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne geçildi. Okul yönetimi etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan, Yalova Belediyesi ve milletvekili danışmanlarına teşekkür etti.