Kocaeli Büyükşehir, Adnan Menderes Bulvarı ile sokak bağlantılarında gerçekleştirdiği çalışma ile bölgeyi daha da konforlu hale getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Adnan Menderes Bulvarı ile sokak bağlantılarında gerçekleştirdiği yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla bölgenin ulaşım ağını genişletti. Yollara kalite, ulaşıma konfor getiren Büyükşehir, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

YOLLARA KALİTE, ULAŞIMA KONFOR GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak projelerle daha yaşanabilir bir Kocaeli için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yol yapım ve bakım çalışmalarıyla kentin ulaşım ağı genişletilirken, diğer yandan da altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla vatandaşlara konforlu yaşam alanları sunuluyor. Bu kapsamda İzmit Adnan Menderes Bulvarı ile sokak bağlantılarında yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışması sürdürülüyor. İzmit Yenişehir, Bekirdere ve 28 Haziran Mahalleleri sınırlarını kapsayan “Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Çevre Düzenlemesi” projesi, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

SOKAKLAR BULVARA BAĞLANDI

Bölgede hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı ve Kuşak Sokak ana arter boyunca 5 bin ton aşınma asfalt tabakası serimi yaptı. Ayrıca Melik, Çeşme, Kaynak, Eminler, Orbay, Derviş, Aydınlı, Berfin, Şevket Bey, Sefa ve Hürrem Sokaklarının, Adnan Menderes Bulvarı’na bağlantıları sağlanarak 50 ton binder asfalt serildi. Proje kapsamında Adnan Menderes Bulvarı ve Kuşak Sokak güzergâhında çöken ve bozulan kaldırımların onarımı ile tretuvarların başlangıç ve bitiş noktalarına engelli rampaları yapılacak. Şu ana kadar güzergâh boyunca 1.100 metrekare parke tamiratı tamamlandı. İhtiyaç duyulan kesimlere ise betonarme istinat duvarı veya taş duvar inşa edilecek.

CADDE VE SOKAKLAR YENİLENİYOR

Adnan Menderes Bulvarı ve Kuşak Sokak’a bağlantısı olan mevcut sokakların asfaltları ve merdiven imalatları gerçekleştirilecek. Mevcut güzergâh üzerinde bulunan altyapılara ait baca kapakları, yol kotuna göre indirilecek veya yükseltilecek. Böylelikle vatandaşların hayatı daha da kolaylaşacak.