Adnan Menderes Bulvarı ile sokak bağlantılarında gerçekleştirilen çalışma ile bölge daha da konforlu hale getirildi.

İzmit Yenişehir, Bekirdere ve 28 Haziran Mahalleleri sınırlarını kapsayan "Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Çevre Düzenlemesi" projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı ve Kuşak Sokak ana arter boyunca 5 bin ton aşınma asfalt tabakası serimi yaptı. Ayrıca Melik, Çeşme, Kaynak, Eminler, Orbay, Derviş, Aydınlı, Berfin, Şevket Bey, Sefa ve Hürrem Sokaklarının, Adnan Menderes Bulvarı’na bağlantıları sağlanarak 50 ton binder asfalt serildi. Proje kapsamında Adnan Menderes Bulvarı ve Kuşak Sokak güzergahında çöken ve bozulan kaldırımların onarımı ile tretuvarların başlangıç ve bitiş noktalarına engelli rampaları yapılacak. Şu ana kadar güzergah boyunca 1.100 metrekare parke tamiratı tamamlandı. İhtiyaç duyulan kesimlere ise betonarme istinat duvarı veya taş duvar inşa edilecek.

Adnan Menderes Bulvarı ve Kuşak Sokak’a bağlantısı olan mevcut sokakların asfaltları ve merdiven imalatları gerçekleştirilecek. Mevcut güzergah üzerinde bulunan altyapılara ait baca kapakları, yol kotuna göre indirilecek veya yükseltilecek. Böylelikle vatandaşların hayatı daha da kolaylaşacak.