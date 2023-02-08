Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan, Yaşanan deprem felaketi sonrası önemli bir çağrı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan, Yaşanan deprem felaketi sonrası önemli bir çağrı yaptı.

İl Başkanı Adnan Bozan yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve Devletimizin büyük bir imtihandan geçtiği bu günlerde, partimiz ve teşkilatlarımız hiçbir siyasi söylem ve tavır içerisinde olmayacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Adnan Bozan, Siyasi çekişmenin bugünlerde ülkeye zarardan başka bir şey vermeyeceğinin altını çizerek, " Gün birlik olma, Milletin ve devletin yanında olma günüdür. Son yara sarılana kadar, son mağdurun mağduriyeti giderilene kadar partimiz ve teşkilatlarımız çalışacaklardır. Bizde Erzurum teşkilatı olarak, teşkilat ve üyelerimiz marifetiyle 2 tır gıda, 2 tır giyecek ve battaniye, 1 tır yakacak, 1 tır ihtiyaç malzemesi, su ve ilaç. 2 tır konteynırı afet bölgesine sevk ettik. Ayrıca teşkilatlarımzdan ve üyelerimizden çok sayıda gönüllü arkadaşımızı afet bölgesinde çalışmalara destek olmaları için gönderdik. Depremde yaşamını yitirenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun." diye konuştu.