Hatay’da depremde enkaz altında kalan Adnan bebek, 72 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma ekibi görevlisi, minik Adnan’a sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Hatay’da depremde enkaz altında kalan Adnan bebek, 72 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma ekibi görevlisi, minik Adnan’a sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Hatay Antakya’nın Alaattin köyünde annesi, babası ve 2 kardeşi vefat eden Adnan bebekten ses geldiğini belirleyen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Beşiğinin üzerine kapanan annesinin minik Adnan’ı yaşama bağladığı tespit edildi. Adnan’ı kurtarmak için çalışan arama kurtarma ekibi, depremin 72’nci saatinde mutlu sona ulaştı. Adnan bebek enkazın altından çıkartılırken, arama kurtarma görevlisi ise bebeğe sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan minik Adnan’ın ise etrafa gülücükler saçtığı görüldü.