Adm Elektrik, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için uzman ekip ve ekipmanları gönderdi.

Adm Elektrik, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için uzman ekip ve ekipmanları gönderdi.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından Adm Elektrik’te çalışmalara destek olmak adına afet bölgesinde konumlandı. Adm, 33 kişilik uzman ekip, 16 farklı güç ve büyüklükte taşınabilir jeneratör, 1 dron ve 18 araç ile bölgedeki çalışmalara katılıyor. Elektrik alt yapı çalışmalarına destek sağlamak üzere Hatay’a giden ekipler, AFAD ve Enerji Bakanlığı koordinasyonuyla bölgedeki elektrik altyapının ayağa kaldırılması ve kurulacak afet kentlerine elektrik sağlanması için çalışmalar yürütecek.