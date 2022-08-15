Kazayı gören vatandaşlardan biri, “Sabah saatlerinde otopark girişini karıştıran araç yaya girişinden içeri daldı. Otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan olmadı. Araç merdivenlerde asılı kaldı” dedi.

Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı

Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, otopark girişini karıştıran 34 DC 4063 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü Bekir A., bir anlık dalgınlıkla adliyenin yaya girişinden girdi. Yaya girişinde bulunan merdivenlerde asılı kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

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