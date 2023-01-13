Adalet Bakanlığı’nca Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla oluşturulan kütüphaneler için ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla Sungurlu’da kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı’nca Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla oluşturulan kütüphaneler için ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla Sungurlu’da kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Sungurlu Adliye binasında oluşturulan kitap bağış standında kampanya hakkında basın mensuplarına bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni kitap bağışında bulundu. 2021 yılında ceza infaz kurumu kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyası düzenlendiğini ve ülke genelinde 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 kitap toplandığını belirten Başsavcı Çepni; “Bu yılda Adalet Bakanlığı tarafından ‘Kitap İyileştirir’ sloganıyla başlatılan kampanyanın amacı hükümlü ve tutukluların daha çok kitaba erişerek okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.” dedi

Tüm Sungurlu halkını Adalet Sarayında oluşturulan stantlara kitap bağışında bulunmaya davet eden Başsavcı Mehmet Çepni, kampanyanın 15 Şubat’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Kitap bağış kampanyasına Adalet Komisyon Başkanı Murat Cirit, Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürü Nami Kars, hakim, savcı ve cezaevi personeli katılarak kitap bağışında bulundu.