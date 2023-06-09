Aydın’ın Efeler ilçesinde adliye içerisinde meydana gelen bıçaklama olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay, 6 Haziran günü Aydın Adalet Sarayı içerisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki taraf davanın görülmesi için adliyeye geldi. O esnada iddiaya göre ayakkabı içine saklayarak adliye içerisine bıçağı sokan şüpheliler A.E., E.G. ve D.H., tanık olarak ifade verecek olan M.Ç.’ye duruşma salonu önünde saldırdı. Yaşanan arbedede M.Ç. göğsünden bıçaklandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca olayla bağlantısı olduğu düşünülen P.H. de polis tarafından gözaltına alındı. Kavgada ağır yaralanan M.Ç. ise polis aracı ile hastaneye götürülürken, yaralı şahsın yakınları adliye önünde uzun süre feryat etmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan A.E., E.G., D.H. ve P.H. isimli biri çocuk 4 şüpheli şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.