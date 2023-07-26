Adıyaman’ın Kahta ilçesinde deprem sonrası çalışmalarıyla üstün performans gösteren 17 adliye personeline takdir belgesi verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un imzasıyla gönderilen takdir belgeleri Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin tarafında adliyede görevli 17 personele verildi. Özveriyle görev üstlendikleri için personele teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı ilçdeki adli hizmetlerin yürütülmesinde üstün performans gösteren, gayret ve özverileri ile katkı sunan Kahta Adliyesindeki personellerimize, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’un imzasıyla gönderilen takdir belgelerini verdik. Gayretlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum” dedi.