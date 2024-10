Antalya Barosu’nda 4 adayın yarışacağı Genel Kurul öncesinde Antalya Adliyesi önündeki park alanına konulan ve aday adının bulunmadığı bir otobüs üzerindeki yazılar arzuhalcilerin tepkisini çekti.

Antalya Adliyesinin karşısındaki park alanına konulan ve üzerinde arzuhalcileri eleştiren yazıların bulunduğu otobüs, arzuhalcileri kızdırdı. ‘Avukata danış, mağdur olma’ yazısının altına, ‘pahalı diye dava dilekçesini arzuhalciye yazdırdı, mahkemenin kararıyla şoka girdi’ başlığının bulunduğu bir haberi paylaşan ve altına da mahkeme kararını koyan kimliği belirsiz başkan adayı, arzuhalcileri kızdırdı.

Arzuhalci İsmet Harman, gazetecilere ’arzuhalcinin baro başkan adaylarına sitem ve önerileri’ başlıklı iki sayfalık yazıyı vererek, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Arzuhalcilerin baro başkanlığı için reklam malzemesi yapıldığını öne süren İsmet Harman, “Arzuhalciler avukat değildir. Arzuhalciler okuma yazma oranı düşük olduğu ve maddi imkanı bulunmayan vatandaşın arzuhalini, davalarına sunması gereken dilekçeleri usule uygun olarak anlaşılır şekilde dilekçe yazan kişi demektir” dedi.

Arzuhalcinin avukat gibi vekalet alıp dava takip etmediğini, buna da yetkisinin bulunmadığını sözlerine ekleyen İsmet Harman, “Yaklaşık 10 yıl önce Antalya Barosu, arzuhalcileri ‘avukatlık kanununa muhalefetten’ dolayı dava etti. Davayı arzuhalciler kazandı. Bu reklamı yapan sayın baro başkan adayı ve daha önce de olduğu gibi, genç avukatların oyunu almak için arzuhalcileri her seçimde argüman olarak kullanmaktadırlar. Antalya’da 2024 yılında 8 bin civarı avukat bulunmaktadır. Buna rağmen 6 tane arzuhalci adliye etrafında dilekçe yazmaktadır. Yani her bir avukata bir arzuhalci düşmektedir. Arzuhalcilik yok olmaya yüz tutmuş meslekler grubunda değerlendirilmesi gerekir. İçimizde 87 yaşında eski dava vekili Erzurum Barosuna kayıtlı arzuhalci de bulunmaktadır. Otobüs üzerinde arzuhalci dilekçe yazdı diye vatandaşın 73 bin TL karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığı yazılmış. Her davada davalı ve davacı avukatı vardır. Karara bağlanan her davada bir kazanan, bir de kaybeden vardır. Kaybeden kazananın vekalet ücretini öder. Bu her davada böyledir” diye konuştu.

Türkiye’nin 4’üncü büyük barosu olan Antalya Barosu; Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezinde 19 Ekim Cumartesi günü Genel Kurulu, 20 Ekim Pazar günü ise seçimlerin yapılacağı yeni dönemi için saha çalışmalarını sürdürüyor. İki dönemdir başkanlık koltuğunda oturan mevcut başkan Av. Hüseyin Geçilmez, yeni dönemde aday olmayacağını belirtirken, kongrede Av. Alper Köleoğlu, Av. Ali Çağdaş Bozaner, Av. Cenk Soyer ve Av. Mücahit Gündoğdu yarışacak.