Gaziantep’te, adliye kavşağında yol ortasına bırakılan şüpheli paket korku ve paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Gaziantep’te, adliye kavşağında yol ortasına bırakılan şüpheli paket korku ve paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Gaziantep Adliyesi kavşağına akşam saatlerine doğru bırakılan şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavşağı trafiğe kapatarak olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Şüpheli paket boş çıktı

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli paketi kontrol ettikten sonra fünye ile patlattı. Yol ortasına bırakılan paket boş çıkarken, araç ve yaya trafiğine kapatılan kavşak tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.