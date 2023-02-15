Samsun Adliyesi’nde depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Samsun Adliyesi’nde depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Samsun Şubesi iş birliğinde depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay tarafından Samsun Adliyesi içerisinde kan verme noktası kuruldu. Kampanyaya adliye çalışanları büyük ilgi gösterdi. Savcılar, avukatlar, büro personelleri ve birçok çalışan kan bağışı yaptı.

Kan bağışı noktasını ziyaret eden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Oradaki insanların konteyner, battaniye, çadıra ihtiyacı olduğu kadar kana da ihtiyaçları var. Çok sayıda yaralı var. Bu yaptığınız kampanya çok anlamlı ve önemli. Ben 17 kişilik ekibimle deprem bölgesinde görev yaptım. Ölüm ve defin işlemlerini gerçekleştirdik. Biz kendi alanımızla ilgili bir hizmet yaptık. Bazı arkadaşlar orada yardım dağıtmada görev aldı. Sırada çok fazla gönüllü meslektaşımız var" dedi.

Kan bağışı kampanyasında Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu ve Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım da hazır bulundu.

Saat 09.00’da başlayan kan bağışı 17.00’de sona erecek.