Kocaeli’de adliye binalarında yangın tahliye tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan adliye personeli ise maske takılarak kurtarıldı.

Kocaeli’de adliye binalarında yangın tahliye tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan adliye personeli ise maske takılarak kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem başta olmak üzere muhtemel afet veya kaza durumlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil savunma Uzmanlığı, Müdahale Şube Müdürlüğü, Önleme Eğitim Şube Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin ortaklığında Kocaeli Adliyesi ve Gölcük Adliyesinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Acil Durum Yönetim Masası Başkanlığını, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tahir Özgenç yaptı. Tatbikat öncesinde Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Dairesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Önleme Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, adliye personellerine tatbikat senaryo ve harekat tarzlarıyla ilgili eğitim verildi. Eğitimin ardından yangın tahliye tatbikatına geçildi.

Gerçekçi yangın ortamı

Tatbikat senaryosu gereğince Kocaeli Adliye binasının giriş katında yangın çıktı. Bina yangın ikaz sisteminin çalışmasıyla birlikte, tüm adliye binası kısa süre içerisinde tahliye edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tahir Özgenç başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Acil durum sorumluları tarafından 112’ye haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü İzmit 1. Vardiya ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle santral kısmında çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan adliye personeli maske takılarak kurtarıldı. KOBİTEM eğitmenleri tarafından konumlandırılan duman makinesi ile gerçekçi bir yangın ortamı oluşturuldu.