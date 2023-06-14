Samsun Adliyesi’nin bahçesi miniklerin mezuniyet coşkusu ile şenlendi.

Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu’ndan mezun olan 55 minik öğrenci için adliye bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende sahneye çıkan müzik grubu ve Karadeniz yöresi oyunu sergileyen halk oyunları ekibi adliye bahçesini şenlendirdi. Gösterilerin ardından tören İsa Fidan Konferans Salonu’nda devam etti. Törene katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, miniklerin mezuniyet belgelerini tek tek teslim etti.

Minik öğrencilerin hep birlikte havaya kep atmasıyla program sona erdi.