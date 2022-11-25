Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Bora Boz, bir süredir yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Bora Boz, bir süredir yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PAÜ Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Bora Boz, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görev yaptığı Tıp Fakültesinin hastanesinde ameliyat geçirdi. Hastanede tedavisi bir süre devam eden Prof. Dr. Boz, tekrardan rahatsızlığının artması sonucu meslektaşlarının müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. PAÜ’nün sevilen doktorlarından olan Boz için meslektaşları, 25 Kasım Cuma günü PAÜ Kınıklı Kongre salonunda akademik tören düzenleyecek. 26 Kasım Cumartesi öğle namazına müteakip Ahmet Hulus Efendi Camisi’nde kılınacak namazın ardından Gökpınar Mezarlığına defnedilecek.