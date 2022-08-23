Eskişehir Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Bürosunda adli psikolog olarak görev yapan Aslı Alpay, adli süreçlerde mağdur olan çocuklara destek çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Eskişehir Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Bürosunda adli psikolog olarak görev yapan Aslı Alpay, adli süreçlerde mağdur olan çocuklara destek çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Alpay, hem adli süreçlerde hem de toplum içerisinde bulunan çocuklara faydalı olabilmek adına mesleki bilgi ve tecrübelerimi kullanarak yardımcı bir kaynak oluşturduklarını anlattı. Aslı Alpay, “Bu çalışma ile çocukların mahremiyet algıları konusunda ve boşanma sürecinde bulunan ebeveynlerin, bu sürecin çocukları üzerindeki muhtemel etkilerini en aza indirgeyerek boşanma kavramının doğru bir şekilde algılanması konusunda eğitilmesi için yazılı ve görsel yardımcı bir kaynak oluşturduk. Bizler burada çocuklar için görevdeyiz ” dedi.

Çizgi karakteri kullandık

2007 yılında adli psikolog olarak çalışmaya başladığını belirten Aslı Alpay, 2017 yılında Eskişehir Adliyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Bürosunda görevine devam ettiğini ifade ederek, “Bizler adliyemizde adli süreçlerde mağdur vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Onların yaşamlarına dokunuyoruz. Çalıştığımız süre zarfında edindiğimiz mesleki bilgi ve tecrübe ile çocukların ebeveynlerinin boşanma sürecinden zarar görmeden çıkabilmeleri için bir kitap hazırladık. Verdiğimiz mesajların çocuklar tarafından kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için çalışmamızda Sero ile Sero’nun balığı çizgi karakterlerini kullanarak mesajları resimleyerek anlattık. Boşanma kavramının çocuklar tarafından doğru bir şekilde algılanması için önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu alanda çok fazla çalışma bulunmamakta” diye konuştu.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Bürosunda adli süreçlerde sıkça karşılaştıkları cinsel istismara uğrayan çocukların mahremiyet eğitimlerinin eksikliğinin giderilmesi adına da bir kitap hazırladığını dile getiren Alpay, “Günümüzde kişisel mesafe çok önemli bir konu. Bu çalışmamızda da mahremiyet nedir, kişisel mesafe nedir, çocukların özel bölgeleri nedir sorularına çocuklarımızın anlayıp kavrayabileceği şekilde resimleyerek cevap veriyoruz” dedi.