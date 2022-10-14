DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığından adli koordinasyon toplantısı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığından adli koordinasyon toplantısı yapıldı.

Düzce Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen adli koordinasyon toplantısına Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Baro Başkanı Taner Çakır, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Cumhuriyet Savcıları, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve ilgililer katıldı.

Toplantıda konuşan Başsavcı Yasin Emre, soruşturmalar için adli kolluk görevlilerinin önemi ve soruşturma işlemlerinin zamanında etkin bir şekilde yapılması ve delillerin bir an evvel toplanmasının soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanıp adaletin bir an evvel tecelli etmesine etkisine dikkat çekti.

Başsavcı Emre’nin konuşmasının ardından, soruşturmaların etkin ve hızlı yapılması amacıyla müracaat ve diğer bürolarda görevlendirilen savcılar ile jandarma ve emniyet müdürleri tarafından kolluk birimlerine büroların görev alanına giren suçlarla ilgili soruşturmanın niteliği ve mahiyeti çerçevesinde gördükleri eksiklikler, yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.