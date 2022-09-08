Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ile yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ile yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun’un Bafra ilçesi Alaçam Mahallesi’nde 5 gün önce Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.A.(44) ve A.A.(48) isimli şahıslar tarafından hasadı yapılmış 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.