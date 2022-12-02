Adıyaman’da çiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Adıyaman’da çiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, daha sonra şahsın tutuklanmasına karar verdi.

Cumhuriyet Savcılığı’nda ki ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şahıs mahkeme tarafından adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt üyelerine erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan E.E. isimli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Adıyaman’da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

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