Adıyamanspor Teknik Direktörü Erol Kapusuz; Kayserispor’da oynamanın ve antrenörlük yapmanın çok önemli olduğunu ifade ederek "Kayserispor’da forma giydim. Antrenör olarak da görev almak isterim" dedi.

Kayseri’de kamp çalışmalarını sürdüren Adıyamanspor’un Teknik Direktörü Erol Kapusuz, Kayserispor’un büyük bir camia olduğunu ve herkesin o çatı altında görev almak isteyeceğini söyledi. Teknik Direktör Erol Kapusuz, "Hem Kayserili olduğum için, hem Kayserispor’da oynadığım için Kayseri’nin yeri bende çok ayrı. Ayrıldığımız zaman bile bu takımın iyi olması için dua ediyoruz. O dönemki Kayserispor ile şimdiki Kayserispor arasında fark var. Bundan 20-25 yıl önce gönülden yürekten oynanıyordu, sevgi daha farklıydı. Şimdi daha farklı olmuş. Ama Kayserispor büyük bir camia. Büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Her futbolcu burada oynamak, her antrenör burada çalışmak ister" dedi.

Bir gün Kayserispor’da görev almayı umut ettiğini de söyleyen Teknik direktör Erol Kapusuz, "Kayseri’de antrenörlük yapmak büyük bir şeref. Kayserili olup da bunu istemeyecek kimse yoktur. Bu nasip işi, çalışma işi. İnşallah bize de sıra gelir" dedi.