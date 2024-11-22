Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen bir söyleşi ve kitap tanıtım gününde Adıyamanlı Yazar Fahrettin Çelik’e yoğun ilgi gösterildi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve kitap imzalama programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adana Adıyamanlılar Derneği Başkanı İbrahim Öztürk, KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Deniz, Kurucu Başkan Hüseyin Kayalar, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda KKTC’de yaşayan Adıyamanlı vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Deniz yaptı. Program, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ın "Yerel yönetimlerde insan odaklı hizmet" ve Yazar Fahrettin Çelik’in "İnsan Olmak" konulu söyleşileri ile devam etti.

Program sonrasında Adıyamanlı olup KKTC’de yaşayan üniversite öğrencisi genç yazar Berfin Boztemir ve Gazeteci-Yazar-Şair Fahrettin Çelik altıncı kitabı olan "Fırat’ın iki yakası" isimli romanı ile daha önce yayımlanmış diğer kitapların imzası düzenlendi.

Son olarak KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Deniz tarafından Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adana Adıyamanlılar Derneği Başkanı İbrahim Öztürk, Yazar Fahrettin Çelik ve Berfin Boztemir’e plaket ve tekdir beratı takdim edildi.

Yazar Fahrettin Çelik son yayınlandığı romanı ile ilgili olarak yaptığı konuşmasında, "Töreler, kanun ve yasaların aciz kaldığı, akrabalık bağlarının yüksek, eğitim oranının düşük olduğu, erkek egemen toplumlarda kendiliğinden oluşan kurallardır. Genellikle kadınların ezilen grup olduğu düşünülse de özellikle törelerin şıklarından olan kan davasında bedel çoğunlukla erkeğe ödetilir. İşte bu eser, yaşadığım topraklar olan Kantara köyü ve Samsat ilçesinin 1970 yıllarındaki yaşantısının da ele alındığı, töre, kan davası, yoksulluk, aşk gibi birçok konuyu barındıran bir eserdir. Umarım okuyucudan tam not alır. Söyleşi ve imza etkinliğimize iştirak eden başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.