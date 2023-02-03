Bursa’da yapılan Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası’nda Adıyamanlı 3 sporcu dereceye girerek büyük başarı elde etti.

Bursa’da yapılan Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası’nda Adıyamanlı 3 sporcu dereceye girerek büyük başarı elde etti.

Besni Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonun 1-2 Şubat tarihlerinde Bursa’da düzenlediği Turkcell Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası katıldı. Şampiyonada U16 3 bin metre yürüyüş branşında 2008 doğumlular kategorisinde Medine Sevindi Türkiye Şampiyonu oldu. 2009 Doğumlular kategorisinde Cennet Sağ Türkiye 2.’si olurken, Ayşe Özlüdağ Türkiye 4’üncüsü oldu.

Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, “Ulusal düzeyde yapılan sportif faaliyetlerde temsil etmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Sporcularımızın Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılar sevincimizi daha da arttırmıştır. Önümüzdeki yıllarda atletizm dalında Milli Takımlara ilçemizden sporcu gönderme hedefindeyiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yoğun ve ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta sporcularımızı ve Antrenörümüz Hüseyin Doğan’ı tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

Adıgüzel, ayrıca şampiyonaya katılmalarında maddi ve manevi destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.