Şanlıurfa yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında, Adıyaman’dan katılan sporcular 60 kiloda İrem Akman Kick Light branşında Türkiye şampiyonu olurken 51 kiloda Genç erkekler Full Contact branşında Bünyamin Kuştepe Türkiye üçüncüsü oldu.

Şanlıurfa yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında, Adıyaman’dan katılan sporcular 60 kiloda İrem Akman Kick Light branşında Türkiye şampiyonu olurken 51 kiloda Genç erkekler Full Contact branşında Bünyamin Kuştepe Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye genelinde 8 bin sporcunun katıldığı Kick Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret etti.

Tüm branşlarda olduğu gibi Kick Boks’da önemli başarılara imza attıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 2 sporcumuzun elde ettiği derece ile gurur duyduk. Bu başarının elde edilmesi hiç tesadüf değil. Sporda disiplin, ahlak, inanç, azim ve çalışma hırsı olduğu sürece yeni başarılar gelmeye devam edecektir. Kendilerini yetiştiren başta antrenörümüz olmak üzere onları sporda teşvik eden ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizi başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızın hepsi ile gurur duyuyorum “dedi.

İl Müdürü Fikret Keleş kendisini ziyaret eden sporcularımıza spor malzemesi hediye etti.