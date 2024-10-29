Anadolu’dan İzlenimler Projesi çerçevesinde Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitim gören seçilmiş başarılı öğrenciler sanat dünyasıyla buluşuyor.

İyilik İçin Sanat Derneği’nin yürütmüş olduğu Anadolu’dan İzlenimler projesinin 3. ve 4. kuşak sanatçılarından oluşan sergi, İBB Bakırköy Sanat’ta açıldı.

Proje kapsamında seçilen sanatçılar için İstanbul’da sergiler düzenlendi. 23 Ekim’de açılan “Anadolu’dan İzlenimler 3. ve 4. Dönem Sergisi” 31 Ocak’a kadar Bakırköy Sanat’ta ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.

Projeye 2022 de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden 3. Dönem sanatçı olarak katılım sağlayan Adıyaman’ın Kahta ilçesinden Sanatçı Birgül Tüfek de ‘Çoğalma’ eseriyle yer aldı.