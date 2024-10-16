İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneğinin, AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteği ile yürüttüğü “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” Adıyamanlı kadınlar ile buluştu.

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteği ile 2022 yılında hayata geçirilen ve geçen yıldan itibaren 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde devam eden “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” projesi kapsamındaki altıncı buluşma Adıyaman’daki kadınlarla gerçekleşti.

İhtiyaç Haritası koordinasyonu ile düzenlenen etkinlikte Kanser Savaşçıları Derneği’nin gönüllü hekimi Dr. Maide Mağara tarafından eğitimler verildi. Adıyaman’da gerçekleştirilen eğitimlerde yaklaşık 200 kadın, meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgilendirildi.

“Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” kapsamında daha önce Antalya, Trabzon, Hatay ve Gaziantep’te 800’ün üzerinde kadına eğitimler verilirken eğitim alan kadınların İhtiyaç Haritası tarafından en yakın kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezinde (KETEM) meme taramalarının yapılması sağlandı. Tarama yapılan kadınların yüzde 6’sı ileri tetkiklerin yapılması için hastanelere sevk edildi.

Proje kapsamında kadınlara yönelik verilen eğitimlerle ilgili bilgi veren Kanser Savaşçıları Derneği gönüllü hekimi Dr. Maide Mağara, “Şubat 2023’te büyük bir depremle sarsılan Adıyaman, halen depremin etkilerini taşıyor ve toparlanmaya çalışıyor. Bu süreçte kanser taramalarının ihmal edilmesini önlemek amacıyla Kanser Savaşçıları Derneği katkılarıyla depremden etkilenen kadınlarımıza ulaşmak, onlara kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserini anlatmak ve erken tanının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak çok kıymetli oldu” dedi.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan Seyithanoğlu, “İhtiyaç Haritası olarak, 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgede insanların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar başlattık. İlk dönemde insani yardım sağlarken, bugün de sürdürülebilir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ancak hala çözülmesi gereken pek çok sorun ve ihtiyaç var. Bunlardan biri de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin, diğer acil ihtiyaçların arasında arka planda kalması. Oysa ki meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı çok daha yüksek. Bu farkındalıkla, Kanser Savaşçıları Derneği ve AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteğiyle, dört şehirde farkındalık eğitimleri düzenledik ve kadınlara ücretsiz meme kanseri taramaları sağladık. Bugün de Adıyaman’dayız. Bu eğitimlerle başlattığımız etki büyümeye devam edecek ve Türkiye genelinde meme kanseri farkındalığını artıracağız” şeklinde konuştu.

Erken tanının öneminden bahsederek açıklamalarda bulunan Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç, “Araştırmalar gösteriyor ki 6 Şubat depremi gibi büyük felaketlerin ardından kanser vakaları da daha ileri seviyelerde teşhis edilebiliyor. Sebep, hiç kuşkusuz bu tür travmalardan sonra hayata tutunmaya çalışırken bireylerin erken tanı belirtilerini göz ardı edebilmesi ve erken tanı hizmetlerine erişimin kısıtlılığı. ‘Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi’ projesinin deprem bölgesinde devam etmesini bu talihsizliği bertaraf edecek bir imkan olarak değerlendiriyoruz ve çok önemsiyoruz. Özellikle bulundukları çadırdan, konteynerden ayrılamayan, hareket imkânı kısıtlı kadınların, kadınlarda en yaygın görülen meme kanserinde erken tanı konusunda eğitilmelerinin ve tarama için KETEM’lere ulaşımlarının sağlanmasıyla belki de daha ileri evrelerde ortaya çıkacak meme kanseri vakalarının kolay tedavi edilebilir aşamalarda tespit edilmesine vesile olacağız. Bu sebeple yol arkadaşımız İhtiyaç Haritası’na, şartsız katkıları için AstraZeneca Türkiye’ye minnettarız” sözlerini kullandı.

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, “AstraZeneca’da, herkesin kanser tedavilerine eşit şekilde erişebilmesini sağlamak ve kanseri ölüm nedeni olmaktan çıkarmak vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda kendimizi kanser ekosisteminin bir çözüm ortağı olarak tanımlıyoruz. Toplum sağlığını iyileştirmek ve erken tanı konusunda farkındalığı artırmak, kurumsal sorumluluklarımızın başında geliyor. Sağlık okuryazarlığını artırmayı ve meme kanseri farkındalığını güçlendirmeyi hedeflediğimiz ve yıllardır destekçisi olduğumuz Kendini Tanı Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi projemizle özellikle meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguluyoruz. İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği’ne sağladığımız şartsız destek ile geçtiğimiz yıl itibarıyla özellikle deprem bölgesine odaklanarak kadınları meme kanseri hakkında bilgilendirme ve meme kanseri taramalarının yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın, kadınların hayatında olumlu yönde fark oluşturmasını temenni ediyoruz” dedi.