Adıyaman’da Kadın Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören kadınlar, 6 Şubat depremlerinin ardından enkazlardan çıkardıkları malzemelerle süs eşyaları ve hatıra objeleri yaparak hatıralarını yaşatıyor.

Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören kadınlar, depremde kaybettikleri hatıralarını yaşatmak için, yıkılan evlerinin enkazından çıkardıkları malzemeleri geri dönüştürerek objeler ve sanat eserleri üretiyor. Kadınlar, bu eserlerle geçmişlerinden izler taşıyarak hatıralarını canlı tutuyor.

Usta öğretici Perihan Pamukçu, proje kapsamında depremde kız kardeşinin evinden çıkarılan bir kot pantolondan tablo yaptı. Pamukçu, “Depremde yaşadığımız felaketten sonra psikolojik olarak toparlanmak kolay olmadı. Öğrencilerime, ‘Depremden çıkan eşyalar hatıradır, onlara iyi bakalım. Geçmişimizi kaybettik, ama kalıntıları en azından geleceğe taşıyalım.’ dedim. Kız kardeşim de yıkılan evinin enkazından çıkan bir kot pantolonu kalıcı bir şey haline dönüştürüp dönüştürmeyeceğimi sordu. Ben de sculpture tekniği kullanarak kot pantolonun parçalarını bir tablo haline dönüştürdüm. Böylece hatıralarımıza bir anlam katabildik” dedi.