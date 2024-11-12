Adıyamanlı 27 yaşındaki gençten yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi’nde esnaflık yapan 27 yaşındaki Mahmut Gazi Çiğdem, yaklaşık 1 hafta önce akşam saatlerinde iş yerini kapatarak iş yerinden ayrıldı.

Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İş yerine ve evine geri dönmeyen Mahmut Gazi Çiğdem’e ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yakınları ve polis ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlanılan Mahmut Gazi Çiğdem’den 1 haftadır haber alınamıyor. Çiğdem’in yakınları, Mahmut Gazi Çiğdem’in nerede olduğunu bilenlerin yada görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha