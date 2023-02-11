Adıyaman’dan gelen depremzedeler, barınmak için Aydın’ın Nazilli ilçesindeki yurtlara yerleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın-Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Erkek Öğrenci Yurduna getirilen ilk etapta 20 depremzede için barınma ve diğer imkanlar seferber edildi.

Adıyaman’dan gelen depremzedeler, barınmak için Aydın’ın Nazilli ilçesindeki yurtlara yerleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın-Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Erkek Öğrenci Yurduna getirilen ilk etapta 20 depremzede için barınma ve diğer imkanlar seferber edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SYDV ekiplerinin de depremzedeler için başlattığı çalışmada misafirler ve çocukları için gerekli tüm ihtiyaçların giderilmesi için Aydın Valiliği ve Nazilli Kaymakamlığı seferber oldu. Çocukları ile birlikte yurda yerleşen aileler kendileri için sunulan hizmetlerden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Depremzede Lütfi Feryer, “Öncelikle bütün yurduma, ülkeme, vatandaşlarımıza, herkesten Allah razı olsun. Adıyaman’dan Nazilli’ye geldik. Geldiğimizde yurt görevlisi, jandarmamız, polisimiz, sağlık personelimiz, bütün memurlarımız, tüm devlet personelleri hepsi burada hazır kıta bizi bekliyordu. Sanki kardeşleri gelmiş gibi hepsi kucağını açtı bize. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yurt görevlilere bizi aile gibi bakıyor. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Temizlik görevlisinden, aşçısından, müdürüne hepsine. Kardeş gibi bakıyorlar bize. Biz deprem mağduruyuz. Birçok acıyı geride bıraktık. Kesinlikle sitem etmeyelim, kimseyi suçlamayalım. Allah’tan geldi. Lütfen birbirimize sarılalım. Kelimelerin bittiği yer. Her kapının acısı var. Her kapının ağlayanı var. Allah devletimize zeval getirmesin. Lütfen hepimiz el ele olalım. Şu anda sarısı-kırmızısı yok. Şu anda tek yürek olmanın saati” dedi.

Deprem mağduru bir vatandaş da, “Deprem bölgesinden kendi imkanlarımızla geldik. Buradaki arkadaşlar sağ olsun bütün imkanları ile seferber oldular. Şu andaki imkanlarımız gayet güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hep beraber inşallah bu işin üstesinden geleceğimize de inanıyorum ben. Yeter ki birlik olalım. Hep beraber olalım” diye konuştu.